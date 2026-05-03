Elly Schlein demolita da Lucio Malan | Lo sai cosa fa il tuo Pedro Sanchez?

Lucio Malan ha commentato duramente le recenti affermazioni di Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, rivolgendo una domanda diretta sul comportamento del presidente del Consiglio. La replica si inserisce nel dibattito politico in corso, mentre Schlein aveva criticato l’operato dell’esecutivo e di alcuni leader stranieri. La discussione si concentra sulle posizioni delle figure politiche e sulle loro dichiarazioni pubbliche, alimentando il confronto tra le parti.

"La segretaria del Pd Elly Schlein accusa il presidente del Consiglio Giorgia Meloni di passare dalla dipendenza dal gas di Putin a quello di Trump, nell'assurdo presupposto di una sudditanza dell'attuale governo al presidente americano dal quale l'attuale esecutivo si è dissociato già diverse volte". Risponde per le rime Lucio Malan, presidente del gruppo di Fratelli d'Italia al Senato, all'attacco della leader dem, riportando la propaganda politica sul terreno del dato di realtà. "Si dà il caso che, sulla base dei dati ufficiali di Snam e della sua omologa iberica Enagás, nel corso del 2025 l'Italia ha importato dagli Usa tra i 9 e i 10.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Elly Schlein demolita da Lucio Malan: "Lo sai cosa fa il tuo Pedro Sanchez?" Notizie correlate Leggi anche: Schlein insiste col modello spagnolo, Malan la smonta: “Il tuo idolo Sanchez dipende da Trump sul gas Usa quanto l’Italia” Leggi anche: C’è chi dice no, da Pedro Sanchez ad Anthropic. Cosa ha portato (per ora) sfidare l’ira di Trump Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Santeramo in Colle: vertenza Natuzzi, oggi presidio dei lavoratori. Presente Elly Schlein; L'invito di Pasquale Natuzzi jr. a Elly Schlein che aveva manifestato con i lavoratori (c'è da sperare che sia falso); Elly Schlein demolita da Lucio Malan: Lo sai cosa fa il tuo Pedro Sanchez? | Libero Quotidiano.it; Elly Schlein, schiaccia i ricci di mare con il c***o: il clamoroso affondo di Natuzzi Junior | Libero Quotidiano.it. Pasquale Natuzzi jr contro Elly Schlein sui social: «Siediti su una scatola di ricci di mare». Poi le scuse pubbliche: «Ho sbagliato»Dopo la visita a Santeramo della segretaria del Pd per la vertenza Natuzzi. In gioco 1.800 posti di lavoro tra cassa integrazione e delocalizzazione, il Pd chiede rispetto e confronto ... lagazzettadelmezzogiorno.it Pasquale Natuzzi Junior attacca Elly Schlein dopo la visita in azienda: «Vai a schiacciare i ricci con il c*lo»Dopo la visita di Elly Schlein ai lavoratori della Natuzzi, per portare vicinanza politica e solidarietà nella nota vertenza legata all'azienda, Pasquale Natuzzi junior, dirigente ... leggo.it Natuzzi jr contro Schlein: “Elly, siediti su scatola di ricci di mare”. @WandaMarra x.com Pasquale Natuzzi Junior si scusa pubblicamente dopo le polemiche scoppiate per il post social pubblicato contro la segretaria del Pd Elly Schlein, in seguito alla sua visita nello stabilimento di Santeramo. Post che è stato poi rimosso. - facebook.com facebook