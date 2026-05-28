Il governo ha dichiarato di non poter comunicare ai cittadini alcune informazioni, mentre il paese attraversa un periodo di tensione crescente. Le famiglie stanno affrontando difficoltà con il costo della benzina, e le imprese temono ulteriori crisi economiche. La situazione genera nervosismo tra le autorità, che mostrano segni di preoccupazione e incertezza.

Ci sono momenti in cui la politica smette di essere solo numeri e diventa nervi scoperti: paura di nuove stangate, famiglie che fanno i conti alla pompa, imprese che temono l’ennesima scossa. E in tv, davanti alle domande più scomode, basta una frase per far salire la tensione e lasciare tutti con un dubbio addosso. È in questo clima che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è tornata a parlare, scegliendo il palcoscenico di Mattino Cinque. Al centro dell’intervista: carburanti alle stelle, dossier energia, sicurezza e immigrazione. Un mosaico di temi che, messi insieme, raccontano quanto sia fragile l’equilibrio in questo periodo. Meloni ha inquadrato la situazione partendo da lì: un contesto internazionale instabile, tra tensioni geopolitiche e scossoni economici che, a cascata, finiscono su prezzi e bollette. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Non possiamo dirlo ai cittadini”. Giorgia Meloni trema, tensione alta

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Tutti i disciamo di Giorgia Meloni nellintervista con Enrico Mentana

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