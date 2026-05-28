Non possiamo dirlo ai cittadini Giorgia Meloni trema tensione alta
Il governo ha dichiarato di non poter comunicare ai cittadini alcune informazioni, mentre il paese attraversa un periodo di tensione crescente. Le famiglie stanno affrontando difficoltà con il costo della benzina, e le imprese temono ulteriori crisi economiche. La situazione genera nervosismo tra le autorità, che mostrano segni di preoccupazione e incertezza.
Ci sono momenti in cui la politica smette di essere solo numeri e diventa nervi scoperti: paura di nuove stangate, famiglie che fanno i conti alla pompa, imprese che temono l’ennesima scossa. E in tv, davanti alle domande più scomode, basta una frase per far salire la tensione e lasciare tutti con un dubbio addosso. È in questo clima che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è tornata a parlare, scegliendo il palcoscenico di Mattino Cinque. Al centro dell’intervista: carburanti alle stelle, dossier energia, sicurezza e immigrazione. Un mosaico di temi che, messi insieme, raccontano quanto sia fragile l’equilibrio in questo periodo. Meloni ha inquadrato la situazione partendo da lì: un contesto internazionale instabile, tra tensioni geopolitiche e scossoni economici che, a cascata, finiscono su prezzi e bollette. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Tutti i disciamo di Giorgia Meloni nellintervista con Enrico Mentana
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Meloni: Non possiamo dire a cittadini che i soldi ci sono solo per la Difesa facebook
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