Meloni | non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa

Il governo ha dichiarato che i fondi non saranno destinati esclusivamente alla difesa. La premier ha affermato che non si può comunicare ai cittadini che le risorse sono riservate solo a questo settore, pur sostenendo l'importanza di aumentare gli investimenti in difesa a livello europeo e nazionale. Nessuna cifra specifica o dettaglio sulle priorità di spesa è stato fornito.

“Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa, e lo dico da persona che sostiene con forza la necessità che Italia ed Europa facciano di più per difendersi“. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ospite di Mattino Cinque, su Canale 5, parlando della trattativa con la Commissione Ue per ottenere flessibilità per le misure contro il caro energia. “Quando chiedi a qualcun altro di occuparsi della tua difesa poi lo paghi”, ha sottolineato Meloni, ribadendo che “se di fronte alle crisi non siamo in grado di dare risposte ai cittadini e alle imprese rischiamo che non ci sia più niente da difendere in questa nazione. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Meloni sul Pnrr: Siamo all'ultimo miglio, ora il momento di accelerare

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