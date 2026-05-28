La premier ha dichiarato che non si può dire ai cittadini che i soldi sono disponibili solo per la difesa, sottolineando la necessità di sviluppare il nucleare. Durante un intervento televisivo, ha anche lanciato un allarme riguardo all’integralismo islamico, senza fornire dettagli specifici. La sua posizione si è concentrata sulla priorità di investimenti e sulla sicurezza interna.

Ospite a “Mattino Cinque”, la premier Giorgia Meloni ha insistito sulla necessità del nucleare. Poi lanciato l’allarme sull’integralismo islamico. “Il governo sta facendo e farà tutto quello che può e deve per combattere le conseguenze delle crisi internazionali che stiamo vivendo”. È questo il messaggio che la premier Giorgia Meloni, ospite di Mattino Cinque su Canale 5, ha rivolto ai cittadini italiani. Un impegno a cui ha fatto seguito una promessa: “I provvedimenti del governo in arrivo per scongiurare gli effetti della crisi saranno sempre puntuali. Del resto è quello che abbiamo fatto dall’inizio”. Su Modena e il terrorismo, la presidente del Consiglio è stata più attendista: “Le ipotesi sul tavolo al momento sono diverse, bisogna andare in fondo. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Giorgia Meloni: “Caro energia? Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa”

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