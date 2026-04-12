Sinner-Alcaraz la finale di Montecarlo | Jannik punta a tornare il numero uno del mondo

Domani si disputa la finale del Masters 1000 di Montecarlo tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. I due giocatori si affronteranno per conquistare il titolo e mantenere o migliorare la loro posizione in classifica mondiale. La partita rappresenta un momento importante per entrambi, che si sono affrontati più volte in passato con risultati diversi. La sfida si svolgerà sul campo principale del torneo, sotto gli occhi di un pubblico internazionale.

Tutto pronto per la finale del Masters 1000 di Montecarlo tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, una sfida che vale molto più di un trofeo. In palio, infatti, non c’è solo il titolo nel Principato, ma anche la vetta del ranking Atp: in caso di vittoria, l’azzurro tornerebbe numero uno del mondo, scavalcando proprio lo spagnolo. Arrivano all’ultimo atto i due giocatori più forti del circuito, protagonisti di una rivalità ormai consolidata e sempre più centrale nel tennis mondiale. Sinner ha mostrato solidità e continuità per tutta la settimana, mentre Alcaraz ha alternato momenti di brillantezza a qualche passaggio a vuoto, riuscendo comunque a imporsi nei momenti chiave.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Sinner-Alcaraz, la finale di Montecarlo: Jannik punta a tornare il numero uno del mondo Montecarlo, Sinner può strappare due primati ad Alcaraz: cosa deve fare Jannik per tornare a essere il numero uno al mondoPotrebbe disputarsi a Montecarlo il prossimo scontro diretto tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Leggi anche: Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz, a Montecarlo la finale decide il numero 1 del mondo Sinner-Alcaraz: gli highlights della finale di Torino | ATP Finals