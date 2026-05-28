Un avviso scritto è stato affisso all’ingresso del teatro “Rossi” di Borgoricco: “Non ammettere in casa sconosciuti il cui arrivo non sia stato preannunciato”. La comunicazione riguarda le regole di comportamento da seguire per evitare truffe e raggiri. L’iniziativa si inserisce in un incontro pubblico di fine maggio dedicato al tema delle truffe, che ha visto la partecipazione di numerosi cittadini.

Negli ultimi giorni di maggio al teatro “Rossi” di Borgoricco, si è tenuto un partecipato incontro sul tema “Truffe 2.0: conoscere e prevenire”. L’evento, promosso e organizzato in collaborazione tra la stazione dei carabinieri di Campodarsego e l’amministrazione comunale, ha avuto l’obiettivo di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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Devo ammettere che mi ha fatto ridere la percezione idealizzata che lei ha di lui. Il suo ex non ha una casa e condivide l'appartamento con un'altra persona in Perù. Solo una donna innamorata può sperare in progetti futuri con lui quando non ha nemmeno la x.com