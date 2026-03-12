Mickey Rourke è stato sfrattato dalla casa in cui viveva da dieci anni

Mickey Rourke è stato sfrattato dalla casa in cui viveva da dieci anni. A dicembre gli era stato richiesto di saldare circa 59 mila dollari di affitti arretrati o di lasciare l’immobile. L’attore non ha pagato e di conseguenza si è arrivati alla procedura di sfratto. La casa è ora libera e pronta per un nuovo inquilino.

La casa è un'abitazione con tre camere da letto di circa 150 metri quadrati. Il contratto di locazione, firmato nel marzo 2025, prevedeva inizialmente un affitto mensile di 5.200 dollari, poi aumentato a 7.000. Secondo quanto emerge dagli atti giudiziari, l'attore non avrebbe risposto formalmente alla denuncia presentata dal proprietario. In questi casi il giudice può decidere sulla base della richiesta del ricorrente, e così è stato: il contratto d'affitto è stato annullato e la casa è tornata nella disponibilità del proprietario. La vicenda era iniziata alcuni mesi fa. Già a dicembre all'attore era stato chiesto di pagare oltre 59 mila dollari di affitti arretrati oppure di lasciare l'abitazione.