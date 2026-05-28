Noemi e Papi presentano il maxi show di Radio Bruno | sul palco anche Levante Michielin e Paradiso

Un grande palco si prepara a ospitare il maxi show di Radio Bruno a Riccione Music City 2026. Tra gli artisti in scena ci sono Levante, Francesca Michielin e i Paradiso, accompagnati da un ospite internazionale. La serata segna l'apertura dell’evento, con esibizioni che coinvolgono alcuni dei nomi più noti della musica italiana. La manifestazione si svolgerà nel cuore della località balneare, con un pubblico atteso numeroso.

Riccione Music City 2026 apre le danze con i big della musica italiana e un super ospite internazionale. L'inaugurazione è firmata Yoga Radio Bruno Estate, il live televisivo di Radio Bruno che porta i grandi nomi della musica nel cuore delle maggiori città italiane. Il tour parte da Riccione. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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