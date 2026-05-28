Nocera Superiore presunto spaccio di cocaina | arrestato un 17enne
Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato dai Carabinieri a Nocera Superiore durante un controllo. Durante l’intervento sono state trovate alcune dosi di cocaina e una somma di denaro contante. Il giovane è stato portato in caserma, dove è stato trattenuto in attesa di ulteriori accertamenti. L’operazione si inserisce in un’attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.
Il giovane è stato fermato dai Carabinieri durante un’attività di controllo. Sequestrate alcune dosi di cocaina e denaro contante. Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato nei giorni scorsi a Nocera Superiore nell’ambito di un’attività condotta dai Carabinieri del Nucleo Operativo, sotto il coordinamento della Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Salerno. Secondo quanto ricostruito, il giovane sarebbe stato sorpreso mentre cedeva una dose di cocaina a un assuntore. Durante il controllo, i militari avrebbero rinvenuto anche altre dosi della stessa sostanza stupefacente e una somma di denaro contante, successivamente sottoposte a sequestro per gli accertamenti del caso. 🔗 Leggi su Zon.it
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