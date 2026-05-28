Nocera Superiore presunto spaccio di cocaina | arrestato un 17enne

Notizia in breve

Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato dai Carabinieri a Nocera Superiore durante un controllo. Durante l’intervento sono state trovate alcune dosi di cocaina e una somma di denaro contante. Il giovane è stato portato in caserma, dove è stato trattenuto in attesa di ulteriori accertamenti. L’operazione si inserisce in un’attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.