A San Giorgio a Cremano, la polizia ha scoperto una piazza di spaccio all’interno di un box situato in un vicolo. Un giovane di 17 anni è stato arrestato durante il blitz. La droga era nascosta in un locale chiuso, che fungeva da punto di distribuzione. L’intervento ha portato all’arresto del ragazzo e alla scoperta del nascondiglio.

Una vera e propria base operativa per lo spaccio di droga nascosta in un locale alla fine di un vicoletto. È quanto hanno scoperto nella notte i carabinieri della stazione di San Giorgio a Cremano, impegnati in un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di stupefacenti. L’operazione è scattata in Corso Garibaldi, dove i militari avevano concentrato l’attenzione su una possibile piazza di spaccio. Durante il servizio, i carabinieri hanno notato un giovane uscire da una stradina laterale, visibilmente agitato e intento a guardarsi intorno per verificare di non essere osservato. Insospettiti dall’atteggiamento, i militari hanno attraversato la strada e si sono diretti nel vicoletto che conduce a portoni e box. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - San Giorgio a Cremano, scoperta piazza di spaccio in un box: arrestato un 17enne

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