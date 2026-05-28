Due uomini sono stati ripresi dalle telecamere di un ufficio postale durante una rapina che ha coinvolto un anziano. I rapinatori sono riusciti a nascondersi dietro un’impalcatura prima di sottrarre circa 1000 euro. L'episodio si è verificato in una località della provincia, lasciando tracce visive che ora sono al vaglio delle forze dell’ordine. Non sono stati forniti dettagli sui sospettati o sul metodo utilizzato per bloccare la vittima.

? Punti chiave Come hanno fatto i rapinatori a nascondersi dietro l'impalcatura?. Chi sono i due uomini ripresi dalle telecamere dell'ufficio postale?. Perché l'anziano ha aspettato due giorni prima di denunciare l'aggressione?. Quali dettagli dei video aiuteranno i carabinieri a identificare i colpevoli?.? In Breve Vittima di 74 anni ha denunciato l'aggressione ai carabinieri due giorni dopo.. Due malviventi hanno usato un'impalcatura su edificio vicino per coprirsi.. I carabinieri analizzano i video delle telecamere per identificare i due rapinatori.. Il colpo è avvenuto giovedì scorso intorno alle ore 10 davanti alle poste.. Un uomo di 74 anni è stato aggredito e derubato giovedì scorso intorno alle ore 10 davanti all’ufficio postale di Nocera Inferiore, mentre si trovava presso l’ATM per prelevare contanti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nocera Inferiore: rapina brutale all’anziano, rubati 1000 euro alle poste

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