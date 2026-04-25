Rapina alle Poste di Solonghello | tre in carcere per 83.500 euro rubati

Tre uomini italiani sono stati posti in custodia cautelare in carcere in relazione a una rapina avvenuta presso l’ufficio postale di Solonghello. Durante l’evento, sono stati sottratti 83.500 euro. Le autorità giudiziarie di Vercelli hanno emesso l’ordinanza di custodia dopo aver concluso le indagini, che sono iniziate il 5 novembre 2025. La vicenda è ora sotto esame da parte del tribunale locale.

? Cosa sapere Tre italiani in carcere per la rapina di 83.500 euro alle Poste di Solonghello.. Il Tribunale di Vercelli ha emesso l'ordinanza dopo le indagini del 5 novembre 2025.. Tre uomini italiani sono stati condotti in carcere con l’ordinanza di custodia cautelare del Tribunale di Vercelli dopo che le indagini hanno ricostruito la rapina avvenuta il 5 novembre 2025 presso l’ufficio postale di Solonghello, dove furono sottratti circa 83.500 euro. Il borgo di Solonghello, dove la vita scorre scandita dai passi dei residenti tra le botteghe e i vicoli che portano verso la parrocchia, ha vissuto un momento di profonda tensione quando l’ufficio postale di via principale fu preso di mira da criminali armati.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rapina alle Poste di Solonghello: tre in carcere per 83.500 euro rubati Notizie correlate Bar ad Aprilia: 500 euro e fede nuziale rubati in rapina armataUna rapina a mano armata ha sconvolto la tranquillità di Aprilia nella mattinata di lunedì 9 marzo 2026. Rapina alle Poste di Erba: cinque coinvolti, quattro in carcere: il videoColpo in pieno giorno in un ufficio postale di Erba, ma la fuga è durata poche ore. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Rapina alle Poste di Solonghello: tre arresti dopo le indagini dei carabinieri; Pistola in pugno rapinano l’ufficio postale di Solonghello, bottino di 80mila euro: tre arresti nel Milanese; Alessandria, arrestati tre uomini per una rapina alle poste; Arrestati i rapinatori delle Poste di Solonghello, cinque mesi fa il colpo armati di pistola. Solonghello: rapina da 83mila euro alle Poste, arrestati tre uomini dopo mesi di indaginiSolonghello: rapina alle Poste da oltre 80 mila euro. Il colpo nel novembre 2025, nei giorni scorsi tre arresti ... ilpiccolo.net Pistola in pugno rapinano l’ufficio postale di Solonghello, bottino di 80mila euro: tre arresti nel MilaneseIl colpo alle Poste della cittadina in provincia di Alessandria, in Piemonte. I carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni hanno rintracciato tre persone in seguito a un'ordinanza firmata dal g ... ilgiorno.it Arrestati i rapinatori delle Poste di Solonghello, cinque mesi fa il colpo armati di pistola x.com Il video dei movimenti e della rapina nell'ufficio postale di Solonghello (AL) - facebook.com facebook