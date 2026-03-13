Adeguamento antincendio nelle scuole 500mila euro per Nocera Inferiore

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha approvato le graduatorie per l’assegnazione di 500mila euro destinati a Nocera Inferiore. Questi fondi sono destinati a interventi di adeguamento antincendio e a interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici scolastici della città. La somma rappresenta un'importante risorsa per migliorare la sicurezza delle scuole locali.

Arrivano importanti risorse per la sicurezza degli edifici scolastici di Nocera Inferiore. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha approvato le graduatorie per l'assegnazione dei finanziamenti destinati all'adeguamento alla normativa antincendio e agli interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici scolastici pubblici, nell'ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Tra gli interventi ammessi a finanziamento rientrano anche due scuole del territorio comunale, per un importo complessivo di 500.000 euro. Nel dettaglio, i finanziamenti riguardano: - Scuola Santa Chiara, in via N.