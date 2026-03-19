Durante la partita tra Liverpool e Galatasaray, Noa Lang è scivolato contro i cartelloni e ha riportato un infortunio al dito. L'ex giocatore del Napoli aveva il dito mezzo tranciato dopo la caduta. L’incidente si è verificato ad Anfield, suscitando preoccupazione tra i presenti. La squadra medica è intervenuta prontamente per prestare assistenza al calciatore.

Durante Liverpool-Galatasaray Noa Lang si è accasciato a terra dopo l’impatto con un cartellone pubblicitario ad Anfield: il Galatasaray parla di “ferita profonda” al pollice destro e di possibile intervento. Frimpong racconta: “Mi hanno detto che metà del suo dito era tranciato”. Verifiche in corso sulle protezioni a bordo campo. Noa Lang, l’infortunio durante Liverpool-Galatasaray Il pollice rimasto incastrato nei cartelloni L’ospedale e il possibile intervento Noa Lang, l’infortunio durante Liverpool-Galatasaray Brutto spavento per Noa Lang nel finale di Liverpool-Galatasaray, nel ritorno degli ottavi di finale di Cahmpions League: al 75’ l’attaccante del club turco, in un contrasto per il pallone, è scivolato all’indietro vicino alla porta dei Reds e ha urtato le barriere pubblicitarie di Anfield. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Infortunio per Noa Lang, l'ex Napoli "aveva il dito mezzo tranciato" dopo la caduta in Liverpool – Galatasaray

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