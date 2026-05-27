Napoli Noa Lang parteciperà ai Mondiali | sale il numero degli azzurri che voleranno in America

Notizia in breve

Noa Lang, attaccante di proprietà del Napoli, è stato convocato dalla nazionale olandese per i Mondiali in America. L'elenco dei 26 giocatori include anche altri calciatori italiani, portando il totale degli azzurri convocati a un numero superiore. Lang era rientrato dal prestito al Galatasaray e ora si prepara a partecipare alla competizione internazionale con la sua nazionale. La selezione è stata annunciata dal commissario tecnico dell'Olanda.