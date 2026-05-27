Napoli Noa Lang parteciperà ai Mondiali | sale il numero degli azzurri che voleranno in America
Noa Lang, attaccante di proprietà del Napoli, è stato convocato dalla nazionale olandese per i Mondiali in America. L'elenco dei 26 giocatori include anche altri calciatori italiani, portando il totale degli azzurri convocati a un numero superiore. Lang era rientrato dal prestito al Galatasaray e ora si prepara a partecipare alla competizione internazionale con la sua nazionale. La selezione è stata annunciata dal commissario tecnico dell'Olanda.
Noa Lang parteciperà ai prossimi mondiali di calcio. L'esterno d'attacco di proprietà del Napoli, di rientro dal prestito al Galatasaray, figura infatti nell'elenco dei 26 convocati scelti dal ct dell'Olanda Ronald Koeman per la rassegna americana.L'ex Psv si aggiunge, dunque, a Matias Olivera. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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