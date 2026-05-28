No Border Cup 2026 festival dello sport antirazzista e dei diritti

Da bolognatoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La No Border Cup, festival dedicato allo sport antirazzista e ai diritti, torna alla sua decima edizione. La manifestazione si svolge quest’anno con un focus su tematiche sociali e diritti umani attraverso eventi sportivi e iniziative culturali. La manifestazione coinvolge diverse realtà e si svolge in varie location, promuovendo l’inclusione e la lotta contro ogni forma di discriminazione. La decima edizione si svolge senza il coinvolgimento di eventi legati alla candidatura per il 2026.

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Torna la No Border Cup, il festival dello sport antirazzista e dei diritti giunto alla decima edizione. Il centro sportivo Mauro Pizzoli in zona Pescarola, nel quartiere Navile, ospiterà dal 3 giugno al 2 luglio dibattiti, spettacoli, concerti e tornei di calcio a 7 maschile, calcio a 7 femminile. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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