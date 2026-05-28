No Border Cup 2026 festival dello sport antirazzista e dei diritti
La No Border Cup, festival dedicato allo sport antirazzista e ai diritti, torna alla sua decima edizione. La manifestazione si svolge quest’anno con un focus su tematiche sociali e diritti umani attraverso eventi sportivi e iniziative culturali. La manifestazione coinvolge diverse realtà e si svolge in varie location, promuovendo l’inclusione e la lotta contro ogni forma di discriminazione. La decima edizione si svolge senza il coinvolgimento di eventi legati alla candidatura per il 2026.
Torna la No Border Cup, il festival dello sport antirazzista e dei diritti giunto alla decima edizione. Il centro sportivo Mauro Pizzoli in zona Pescarola, nel quartiere Navile, ospiterà dal 3 giugno al 2 luglio dibattiti, spettacoli, concerti e tornei di calcio a 7 maschile, calcio a 7 femminile. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
The Working Group 2026 Westminster Dog Show
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