No Border Cup 2026 festival dello sport antirazzista e dei diritti

Notizia in breve

La No Border Cup, festival dedicato allo sport antirazzista e ai diritti, torna alla sua decima edizione. La manifestazione si svolge quest’anno con un focus su tematiche sociali e diritti umani attraverso eventi sportivi e iniziative culturali. La manifestazione coinvolge diverse realtà e si svolge in varie location, promuovendo l’inclusione e la lotta contro ogni forma di discriminazione. La decima edizione si svolge senza il coinvolgimento di eventi legati alla candidatura per il 2026.