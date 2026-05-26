Latisana Baskin Cup 2026 al palazzetto dello sport

La Latisana Baskin Cup 2026 si svolgerà al palazzetto dello sport. Il baskin, sport riconosciuto dal 2019, coinvolge giocatori e giocatrici con e senza disabilità di ogni età e livello. La competizione si terrà nel rispetto delle regole ufficiali e vedrà la partecipazione di diverse squadre. La manifestazione mira a promuovere l’inclusione attraverso una disciplina praticata da persone con background diversi. La data precisa dell’evento non è ancora stata comunicata.

Il baskin è uno Sport riconosciuto dal 2019, aperto a tutti, giocatori e giocatrici con e senza disabilità, di ogni livello e di qualsiasi età. E' lo sport dove abilità diverse diventano squadra. È inclusivo, coinvolgente ed agonistico. Si giocano partite, campionati regolari territoriali. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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