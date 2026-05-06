Sport Kids Festival Napoli 2026 | il 16 maggio Piazza Municipio diventa villaggio dello sport per bambini e famiglie

Il 16 maggio Piazza Municipio a Napoli si trasformerà in un grande villaggio dello sport per bambini e famiglie, grazie allo Sport Kids Festival Napoli 2026. L’evento, gratuito, è stato presentato recentemente a Palazzo San Giacomo e vedrà l’installazione di attività sportive all’aperto nel centro cittadino. Durante la giornata, saranno presenti diverse iniziative rivolte a giovani e adulti, con l’obiettivo di promuovere la partecipazione sportiva in modo accessibile e coinvolgente.

Presentato a Palazzo San Giacomo lo Sport Kids Festival Napoli, l’evento gratuito dedicato a bambini, ragazzi e famiglie che sabato 16 maggio trasformerà Piazza Municipio in un grande villaggio dello sport all’aperto nel cuore della città. Si è tenuta questa mattina, presso la Sala Pignatiello di Palazzo San Giacomo, la conferenza stampa di presentazione della terza edizione dello Sport Kids Festival Napoli 2026, uno degli appuntamenti principali del calendario di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026. All’incontro sono intervenuti l’Assessore alla Partecipazione Attiva Carlo Puca, la Coordinatrice regionale di Sport e Salute Francesca Merenda e i promotori dell’iniziativa: Tommaso Conte (Polisportiva One Line) e Rossella Montagna (ASD SEBS – Fiera dello Sport).🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Sport Kids Festival Napoli 2026: il 16 maggio Piazza Municipio diventa villaggio dello sport per bambini e famiglie Notizie correlate Leggi anche: Piazza Cavour si trasforma in un villaggio dello sport per bambini con Graziani, Panatta, Lucchetta, Castrogiovanni Torna nel cuore di Napoli lo Sport Kids FestivalTempo di lettura: < 1 minutoTerza edizione dello Sport Kids Festival, sabato 16 maggio in piazza Municipio. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Sport Kids Festival; Si presenta lo Sport Kids Festival; Sport Kids Festival: la presentazione dell’edizione 2026; Sala Pignatiello – Mercoledì ore 12.00 – Conf. Stampa presentazione Sport Kids Festival. Sport Kids Festival, al via la 3^edizione (VIDEO)Sport Kids Festival, al via la 3^edizione (VIDEO)Torna per il terzo anno consecutivo lo Sport Kids Festival, con una nuova location traferendosi sabato 16 maggio in piazza Municipio. Stamattina la presentazione dell’iniziativa dedicata ai più giovan ... napolivillage.com Presentato a Palazzo San Giacomo lo ‘Sport Kids Festival’Il 16 maggio Piazza Municipio diventa la capitale dello sport per i più piccoli Riceviamo e pubblichiamo dall'Ufficio Stampa del Comune di Napoli. Si è tenuta questa mattina presso la Sala Pignatiello ... expartibus.it Sport kids festival 2026 conferenza stampa a piazza municipio Napoli si prepara ad accogliere lo Sport Kids Festival, un’iniziativa dedicata alla promozione dell’attività sportiva tra i più giovani, che sarà ufficialmente presentata nel corso di una conferenza sta - facebook.com facebook