No all' aumento dell' Irpef regionale il centrodestra presenta odg in Consiglio comunale a Bari
I consiglieri del centrodestra hanno depositato un ordine del giorno in Consiglio comunale a Bari per chiedere alla Regione Puglia di bloccare l’aumento dell’Irpef regionale. La richiesta arriva dopo una manifestazione sul lungomare della città. L’odg mira a evitare l’incremento dell’addizionale regionale, previsto per coprire il disavanzo della sanità. La proposta sarà discussa nel prossimo consiglio comunale.
Dopo la manifestazione sul lungomare di Bari avvenuta qualche giorno fa, i consiglieri comunali del centrodestra hanno depositato un ordine del giorno con cui si chiede alla Regione Puglia di bloccare l’aumento dell’addizionale regionale Irpef previsto per coprire il disavanzo della sanità. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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