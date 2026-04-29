Scontro in Consiglio regionale sul buco nella sanità | opposizione all' attacco sull' ipotesi aumento Irpef

Durante la seduta del Consiglio regionale, anche se il tema non era previsto all’ordine del giorno, si è discusso del deficit di 369 milioni di euro nei conti della sanità locale. L’opposizione ha messo in dubbio l’ipotesi di un aumento dell’Irpef come possibile soluzione, portando così alla luce le difficoltà finanziarie del settore. La discussione si è svolta tra confronti serrati e interventi di diversi consiglieri.