Scontro in Consiglio regionale sul buco nella sanità | opposizione all' attacco sull' ipotesi aumento Irpef
Durante la seduta del Consiglio regionale, anche se il tema non era previsto all’ordine del giorno, si è discusso del deficit di 369 milioni di euro nei conti della sanità locale. L’opposizione ha messo in dubbio l’ipotesi di un aumento dell’Irpef come possibile soluzione, portando così alla luce le difficoltà finanziarie del settore. La discussione si è svolta tra confronti serrati e interventi di diversi consiglieri.
Il tema non era formalmente all'ordine del giorno, ma la questione del buco da 369 milioni di euro nei conti della sanità pugliese è stata comunque al centro del Consiglio regionale di ieri. Agli attacchi lanciati dall'opposizione sono arrivate le repliche dai banchi della maggioranza.La.🔗 Leggi su Baritoday.it
Notizie correlate
Aumento dell'Irpef per il buco nella sanità pugliese, scudo per i redditi bassi: pressing sul ceto medioCercare di non aumentare le tasse non solo ai redditi bassi, quelli al di sotto dei 15.
Leggi anche: Sanità in Puglia, il buco da 369 milioni e l'ipotesi di aumento Irpef: la Regione lavora al piano
Altri aggiornamenti
Temi più discussi: 25 Aprile, scontro in consiglio regionale: opposizioni contro Balleari, offesa alla Resistenza; Lazio, scontro sull’Osservatorio gioco patologico: rinvio in Consiglio regionale; I temi del consiglio regionale e comunale, la conferenza del centrodestra in Comune: Primocanale in diretta; Deficit sanitario, nuovo scontro maggioranza/opposizione in Consiglio Regionale.
Deficit sanitario, nuovo scontro maggioranza/opposizione in Consiglio RegionaleIl deficit sanitario da 369 milioni di euro, che potrebbe tradursi in un aumento dell’IRPEF, resta al centro del dibattito in Consiglio regionale. Da una parte l’opposizione chiede chiarezza sulla ges ... trmtv.it
Sanità e aumento Irpef, il Consiglio pugliese si accende: primo scontro in AulaHa acceso il dibattito in Consiglio regionale nonostante non fosse neanche nell'ordine del giorno: l'aumento dell'Irpef, necessario a coprire il buco nel bilancio sanitario, ... quotidianodipuglia.it
Leggi l'articolo - Scontro fra due auto a Biella: intervengono Polizia e 118 FOTO - facebook.com facebook
Scontro su Nordio: «Dimissioni subito». Ma la premier lo blinda per salvarsi x.com