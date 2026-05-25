Il 26 maggio 2026 alle 20:45 si svolge lo spareggio tra St. Etienne e Nizza, primo atto del playout per la promozione e la retrocessione in Ligue 1. Le due squadre si affrontano con probabile almeno un gol per parte. Le formazioni e le quote sono state annunciate, mentre i convocati sono stati resi noti, segnando l'inizio di questa sfida decisiva.

Primo atto del playout promozioneretrocessione in Ligue1 e il St. Etienne di Montanier è opposto al Nizza di Puel. I verts hanno agguantato il terzo posto e la possibilità di tornare in Ligue1 dopo un solo anno grazie all’arrivo del tecnico ex Tolosa in panchina. Una grande rimonta quella dei verts in classifica, peccato che nelle ultime giornate siano arrivate 3 sconfitte che hanno fatto scivolare la squadra. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - St. Etienne-Nizza (spareggio qualificazione Ligue 1, 26 maggio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici, convocati. Probabile almeno un gol per parte

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