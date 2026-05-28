Niscemi al via i piani per opere e demolizioni

Da ilsole24ore.com 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Niscemi sono iniziati i lavori per la messa in sicurezza della zona, dopo la frana verificatasi a gennaio. Sono state pianificate opere di consolidamento e demolizioni di strutture danneggiate. Le operazioni riguardano interventi di ripristino e rafforzamento del territorio, con l’obiettivo di prevenire ulteriori dissesti. Le autorità competenti hanno avviato il cronoprogramma delle attività, che coinvolge interventi di emergenza e lavori di riparazione.

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Entra nel vivo la messa in sicurezza di Niscemi, dopo la frana che la ha duramente colpita a gennaio. Ieri il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, ha firmato i decreti per l’attuazione dei due programmi, rispettivamente per la demolizione e delocalizzazione e per la prevenzione strutturale e riduzione del rischio idraulico e idrogeologico, deliberati venerdì dal Consiglio dei ministri. Sul piatto ci sono i 150 milioni stanziati per la città siciliana dal Dl 252026. I piani sono stati predisposti dal capo della Protezione civile Fabio Ciciliano in qualità di commissario straordinaria per l’area, d’intesa con la Regione Siciliana e sentito il sindaco. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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