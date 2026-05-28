A Niscemi sono iniziati i lavori per la messa in sicurezza della zona, dopo la frana verificatasi a gennaio. Sono state pianificate opere di consolidamento e demolizioni di strutture danneggiate. Le operazioni riguardano interventi di ripristino e rafforzamento del territorio, con l’obiettivo di prevenire ulteriori dissesti. Le autorità competenti hanno avviato il cronoprogramma delle attività, che coinvolge interventi di emergenza e lavori di riparazione.

Entra nel vivo la messa in sicurezza di Niscemi, dopo la frana che la ha duramente colpita a gennaio. Ieri il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, ha firmato i decreti per l’attuazione dei due programmi, rispettivamente per la demolizione e delocalizzazione e per la prevenzione strutturale e riduzione del rischio idraulico e idrogeologico, deliberati venerdì dal Consiglio dei ministri. Sul piatto ci sono i 150 milioni stanziati per la città siciliana dal Dl 252026. I piani sono stati predisposti dal capo della Protezione civile Fabio Ciciliano in qualità di commissario straordinaria per l’area, d’intesa con la Regione Siciliana e sentito il sindaco. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Niscemi, al via i piani per opere e demolizioni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Niscemi, 150 milioni per le frane: demolizioni e nuovi alloggi

Ciclone Harry e frana di Niscemi: sindaci nominati soggetti attuatori per opere infrastrutturaliDopo il passaggio del ciclone Harry e la frana a Niscemi, i sindaci dei Comuni interessati sono stati nominati come soggetti attuatori per le opere...

Temi più discussi: Niscemi, al via due piani da 75 milioni ciascuno per infrastrutture e indennizzi; A Niscemi è crollata nel dirupo una palazzina di due piani; Niscemi, Meloni accelera: Piano da 150 milioni domani in CdM. Risposte in 4 mesi, non in 7 anni; Frana Niscemi, 4 mesi dopo il disastro crolla una nuova palazzina: Era in bilico su un costone.

L'immobile di due piani, ricadente in zona nera, era già sull'orlo del precipizio e una parte era già finita nel vuoto x.com

A Niscemi crolla nel dirupo palazzina di due pianiA Niscemi, a circa quattro mesi dalla frana, è crollata una palazzina di due piani, ricadente in zona nera, sull'orlo del costone. L'immobile era già in bilico nel precipizio e una parte era già finit ... avvenire.it

Niscemi: palazzina di tre piani crolla nel precipizio. E continua a piovereNiscemi, 31 gennaio 2026 – La frana continua ad avanzare a Niscemi. Oggi è crollata una palazzina di tre piani nel quartiere Sante Croci, nella zona rossa interdetta da domenica scorsa. Si trattava di ... quotidiano.net