A Niscemi sono stati stanziati 150 milioni di euro per fronteggiare le frane. Sono previste demolizioni di alcuni edifici considerati a rischio e la costruzione di nuovi alloggi per i residenti. Di questi fondi, 53 milioni saranno destinati alla delocalizzazione delle abitazioni. Le autorità stanno pianificando le operazioni per garantire la sicurezza e la ricollocazione delle famiglie coinvolte.

? Punti chiave Quali edifici verranno abbattuti per proteggere i residenti?. Come verranno utilizzati i 53 milioni per la delocalizzazione?. Dove interverranno i tecnici per bloccare le frane Nord e Sud?. Chi gestirà concretamente i cantieri per il recupero del terreno?.? In Breve 75 milioni per demolire 278 edifici e finanziare la delocalizzazione dei residenti.. 53 milioni destinati ai cittadini che devono abbandonare le aree critiche.. Interventi su Frana Nord, Centrale e Sud con 57 milioni totali.. 16,4 milioni per il Torrente Benefizio e 1,55 milioni per il monitoraggio.. Il governo stanzia 150 milioni di euro per risolvere il dissesto idrogeologico a Niscemi, approvando i decreti per la messa in sicurezza del territorio e la tutela dei residenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Niscemi, 150 milioni per le frane: demolizioni e nuovi alloggi

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