Ciclone Harry e frana di Niscemi | sindaci nominati soggetti attuatori per opere infrastrutturali

Dopo il passaggio del ciclone Harry e la frana a Niscemi, i sindaci dei Comuni interessati sono stati nominati come soggetti attuatori per le opere infrastrutturali previste. Il piano di interventi, presentato dalla Regione Siciliana e approvato dalla Protezione civile nazionale, prevede interventi mirati nelle zone colpite. La nomina dei sindaci come responsabili diretti mira a coordinare le attività di ricostruzione e messa in sicurezza.

I sindaci dei Comuni colpiti dal ciclone Harry e di Niscemi diventano soggetti attuatori delle opere infrastrutturali previste dal primo piano di interventi che era stato presentato dalla Regione Siciliana e poi approvato dalla Protezione civile nazionale. Le nomine sono state conferite dal presidente Renato Schifani in qualità di commissario delegato per l’emergenza legata al maltempo del gennaio scorso su proposta del soggetto attuatore della struttura. Contestualmente, vengono finanziati anche i singoli interventi previsti dal piano. «Fin dal primo giorno dell’emergenza - dichiara il presidente Renato Schifani - ci siamo impegnati ad avviare la ricostruzione nel più breve tempo possibile.🔗 Leggi su Feedpress.me

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