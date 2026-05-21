Niscemi in arrivo 150 milioni per sicurezza del territorio e indennizzi

Durante una visita a Niscemi, il governo ha annunciato l’arrivo di 150 milioni di euro destinati alla sicurezza del territorio e agli indennizzi per le persone coinvolte. La cifra fa parte di un pacchetto di interventi annunciati dal governo, che comprende anche il rinnovo di alcune agevolazioni fiscali. La notizia è stata comunicata al pubblico in un momento in cui si discute di misure di tutela e supporto alle aree interessate. Nessun dettaglio supplementare è stato fornito sui tempi di attuazione o sulle modalità di distribuzione.

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Non solo il rinnovo del taglio sulle accise nel Consiglio dei ministri di venerdì pomeriggio. La premier Giorgia Meloni, durante la sua visita a Niscemi, ha annunciato due misure da 75 milioni (quindi 150 in totale) in favore del Comune siciliano, colpito da una frana nel mese di gennaio durante l’emergenza climatica per il ciclone Harry. «Siamo pronti a mettere a terra le risorse» stanziate con il decreto legge di febbraio ha detto Meloni. «Abbiamo un altro Consiglio dei ministri (venerdì 22 maggio, ndr) e vorremmo licenziare due programmi ciascuno di 75 milioni, il primo per la messa in sicurezza del territorio, il secondo per gli indennizzi ai proprietari di case» dell’area colpita dalla frana di Niscemi. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Niscemi, in arrivo 150 milioni per sicurezza del territorio e indennizzi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Meloni a Niscemi: «Stanziati 150 milioni, Ciciliano commissario». E mercoledì arriva il decreto Sullo stesso argomento Provincia di Frosinone, in arrivo 46 milioni per sicurezza del territorio e opere contro il dissestoImportanti risorse in arrivo per la provincia di Frosinone grazie al piano straordinario dedicato alla tutela del territorio, alla prevenzione del... Sicurezza idraulica: 160 milioni per proteggere i fiumi del territorio? Cosa sapere La Regione investe 160 milioni di euro per la sicurezza idraulica di Lamone, Senio e Santerno. Meloni vola a Niscemi con Ciciliano, terza visita istituzionale dal giorno della franaLa premier è accompagnata dal capo della Protezione civile. Era già stata nella città siciliana il 28 gennaio e il 16 febbraio scorsi ... rainews.it Meloni a Niscemi annuncia 150 milioni e un commissario straordinario per la ricostruzioneLa visita della presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Niscemi segna un nuovo passaggio nella gestione dell’emergenza provocata dal ciclone Harry e dalle frane che hanno colpito la cittadina da ... ilfoglio.it