Il presidente del Consiglio ha annunciato che nel prossimo Consiglio dei Ministri saranno assegnati 150 milioni di euro destinati a interventi nelle infrastrutture e agli indennizzi. Queste risorse sono state stanziate tramite un decreto varato a febbraio e convertito in legge ad aprile. Durante un breve intervento davanti al Municipio di Niscemi, il premier ha spiegato che i fondi sono destinati alla messa in sicurezza, al risarcimento dei danni e alla demolizione di alcune abitazioni.

Lo ha detto il premier all’uscita dal Municipio di Niscemi, parlando con i giornalisti: «A febbraio scorso abbiamo varato un decreto, poi convertito in legge ad aprile, per stanziare 150 milioni che avevano l’obiettivo della messa in sicurezza, degli indennizzi e della demolizione delle case. E domani portiamo in Consiglio dei ministri due diversi programmi: uno sulla messa in sicurezza del territorio e sulle opere infrastrutturali; un altro per quanto riguarda gli indennizzi per le famiglie che hanno perso la casa e anche tutto il tema delle demolizioni necessarie». «Stiamo facendo la differenza rispetto al 1997», ha aggiunto il presidente del Consiglio, che prima di lasciare il comune siciliano ha incontrato in Comune una delegazione di sfollati. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Niscemi, Meloni: «In Cdm 150 milioni per infrastrutture e indennizzi»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Meloni a Niscemi: In Cdm 150 milioni per infrastrutture e indennizzi

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Meloni a Niscemi: domani in Cdm 150 mln per messa in sicurezza e indennizzi

Meloni a Niscemi: “Domani in Consiglio dei ministri 150 milioni per messa in sicurezza e indennizzi”“La ragione per la quale noi abbiamo voluto, sempre con tempi che sono un po’ al cardiopalma nella nostra quotidianità, venire qui per la terza volta...

#Meloni a #Niscemi, domani in Cdm 150 milioni x.com

Meloni a Niscemi: In Cdm 150 milioni per la messa in sicurezza e indennizziQuello che siamo qui per dirvi oggi è che siamo, con tempi che sono abbastanza veloci, pronti a mettere a terra le risorse stanziate con il decreto legge di febbraio: Domani abbiamo un altro Consig ... affaritaliani.it

Niscemi, Meloni: Domani in Cdm 150mln per messa in sicurezza e indennizzi(LaPresse) In un punto stampa a Niscemi la premier Meloni ha ribadito: Il governo è venuto stamattina a confrontarsi col Consiglio comunale, ... stream24.ilsole24ore.com