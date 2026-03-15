A Torremaggiore il monumento ai bambini mai nati | un luogo dedicato alle vite che non hanno avuto il tempo di cominciare

A Torremaggiore è stato inaugurato un monumento dedicato ai bambini mai nati, un spazio pensato per ricordare le vite che non hanno avuto modo di nascere. Si tratta di un’installazione che invita al silenzio e alla riflessione, creando un punto di memoria per queste esistenze non vissute. Il monumento si trova in un luogo pubblico, accessibile a chi desidera rendere omaggio a chi non ha avuto l’opportunità di nascere.

Un luogo per ricordare chi non è potuto nascere: inaugurato il monumento ai “bambini mai nati” Un luogo di silenzio, di memoria e di riflessione. Un luogo in cui fermarsi, anche solo per un istante, per pensare a quelle vite che non hanno avuto il tempo di cominciare. Domenica 15 marzo, alle ore 12.00, nel cimitero comunale di Torremaggiore, è stato inaugurato il monumento dedicato ai “bambini mai nati”, collocato nell’area verde antistante l’ufficio del custode. Un segno semplice ma profondamente significativo, pensato per custodire il ricordo di chi non ha avuto la possibilità di vivere la propria vita. Il monumento, patrocinato dal Comune... 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Articoli correlati Inaugurato il “Bosco dei Gelsi“. Dedicato ai bambini nati nel 2024In occasione della festa dell’Epifania, il Comune di Pisa ha inaugurato ieri mattina un nuovo bosco urbano dedicato simbolicamente ai nuovi nati... Leggi anche: Oltre 17mila bambini nati nel 2023, eppure il sistema vacilla. L'accesso alle cure avviene infatti per la biologia, a un'età troppo avanzata rispetto all'Europa, rendendo il percorso una rincorsa disperata contro il tempo