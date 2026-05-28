Nikki Beach riapre a Porto Cervo, in Costa Smeralda, segnando il ritorno di un locale noto per il lusso esperienziale. La stagione estiva offre beach culture, cocktail creativi, musica dal vivo e tavolate vista mare. La riapertura mira a consolidare la posizione della località come destinazione di alta gamma nel Mediterraneo. La struttura si prepara a ospitare eventi e iniziative per la stagione estiva 2023.

L’estate della Costa Smeralda riparte nel segno del lusso esperienziale. Tra beach culture, mixology d’autore, musica e tavolate vista mare, Nikki Beach torna in Sardegna con una stagione che punta a trasformare Porto Cervo in uno degli epicentri più sofisticati del Mediterraneo. Il 29 maggio riapre ufficialmente “Nikki Beach Costa Smeralda”, l’iconico beach club immerso nella baia di Cala Petra Ruja, mentre l’11 giugno debutta “The Nikki Beach Cocktail Club”, nuovo spazio open-air affacciato sulla marina del Waterfront Costa Smeralda di Porto Cervo. Due aperture che raccontano perfettamente l’evoluzione del lifestyle di Nikki Beach: meno semplice beach destination e sempre più universo immersivo fatto di design, gastronomia, intrattenimento e rituali sociali contemporanei. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Nikki Beach riapre in Costa Smeralda: il ritorno del lusso che trasforma Porto Cervo

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