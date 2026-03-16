Monte Carlo riapre Nikki Beach sul suo rooftop più famoso, un luogo che ogni primavera torna a essere protagonista della scena estiva del Principato. Il beach club, sospeso sopra il Mar Mediterraneo, accoglie di nuovo clienti e appassionati, offrendo un punto di riferimento per la stagione calda. La riapertura segna l’inizio di un nuovo ciclo di eventi e momenti di relax sulla costa.

Nikki Beach Monte Carlo riapre il 2 aprile 2026 sul rooftop del Fairmont: nuova stagione tra design rinnovato, eventi esclusivi, DJ set e gastronomia d’autore Ci sono luoghi che non sono semplicemente indirizzi, ma veri e propri rituali stagionali. A Monte Carlo uno di questi è senza dubbio Nikki Beach, il beach club sospeso sopra il Mediterraneo che ogni primavera riaccende il ritmo mondano della Riviera. Il 2 aprile il rooftop del Fairmont Monte Carlo torna ad animarsi, inaugurando la stagione 2026 con un’estetica rinnovata e un calendario di appuntamenti pensati per scandire l’estate del Principato. Da quassù la vista abbraccia il porto, il mare e lo skyline di Monaco, ma soprattutto racconta quella particolare miscela di eleganza e leggerezza che definisce il lifestyle monegasco. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Monte Carlo riaccende l’estate: riapre Nikki Beach sul rooftop più iconico del Principato

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