Niente maxischermo in piazza per Monza-Catanzaro città divisa

Da monzatoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In piazza a Monza non è stato installato il maxischermo per la partita contro il Catanzaro. La decisione ha diviso la città: alcuni desideravano seguire l’evento tutti insieme, altri temevano problemi di ordine pubblico. La piazza è rimasta vuota, senza schermo, mentre i residenti hanno espresso opinioni contrastanti sulla scelta di non organizzare un punto di visione collettivo.

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Divisi tra chi rimpiange la mancata possibilità di tifare tutti insieme in piazza e chi invece preferisce evitare possibili tafferugli. Il mancato maxischermo in piazza in vista della gara che vale tutta una stagione, quella di domani sera 28 maggio alle 20 all’U-Power stadium tra Monza e. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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