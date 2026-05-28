Niente maxischermo in piazza per Monza-Catanzaro città divisa
In piazza a Monza non è stato installato il maxischermo per la partita contro il Catanzaro. La decisione ha diviso la città: alcuni desideravano seguire l’evento tutti insieme, altri temevano problemi di ordine pubblico. La piazza è rimasta vuota, senza schermo, mentre i residenti hanno espresso opinioni contrastanti sulla scelta di non organizzare un punto di visione collettivo.
Divisi tra chi rimpiange la mancata possibilità di tifare tutti insieme in piazza e chi invece preferisce evitare possibili tafferugli. Il mancato maxischermo in piazza in vista della gara che vale tutta una stagione, quella di domani sera 28 maggio alle 20 all’U-Power stadium tra Monza e. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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