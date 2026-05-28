Niente casa popolare perché ha precedenti penali il Tar dell’Umbria | provvedimento illegittimo

“In sostanza, la mera sussistenza di pregiudizi penali risalenti nel tempo in capo al ricorrente non giustifica la condizione ostativa prevista dalle norme censurate, che non veicolano di per sé alcun interesse pari ordinato da potere raffrontare con quello sacrificato al fine di consentire di. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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