Borseggi arrestata bosniaca ‘Shakira’ | ha 60 precedenti penali

Una donna bosniaca nota come 'Shakira', con 60 precedenti penali, è stata arrestata per una serie di reati che includono furto aggravato, violenza, minacce, lesioni personali e utilizzo indebito di strumenti. Le autorità hanno eseguito l’arresto in seguito a una denuncia, e l’indagata è attualmente sotto custodia. La polizia ha confermato i dettagli delle accuse e le procedure in corso.

E’ stata catturata a Roma dai carabinieri Shakira, una delle sette giovani che erano fuggite al blitz dello scorso 10 novembre della Procura di Venezia nell’ambito di un’indagine dell’Arma sul fenomeno dei borseggi commessi nella città lagunare ai danni di turisti. La giovane, 22 anni, di nazionalità bosniaca, considerata la “regina dei borseggi”, sarebbe una delle più violente del gruppo delle borseggiatrici: non avrebbe esitato ad aggredire i turisti e punire le complici quando non seguivano le regole nei colpi. A Roma, come a Milano e Venezia. Dalle stazioni del Nord Italia a Roma, la 22enne, soprannominata Shakira, dopo aver seminato il panico tra i turisti a Milano e Venezia, città dove era già stata colpita da numerosi divieti di dimora che venivano regolarmente ignorati, è stata, dunque, rintracciata e arrestata a Roma. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Borseggi, arrestata bosniaca ‘Shakira’: ha 60 precedenti penali Articoli correlati Tajani a Reggio Calabria: misure stringenti per ordine pubblico, con espulsione per chi ha precedenti penaliIl ministro degli Esteri Antonio Tajani ha annunciato a Reggio Calabria l’adozione di misure restrittive per garantire l’ordine pubblico dopo una... Crotone: 601 persone controllate, 157 con precedenti penaliUn’operazione di sicurezza capillare ha coinvolto Crotone e Isola di Capo Rizzuto, con oltre 600 persone identificate in un’unica giornata.