Perde la casa popolare per i precedenti dell’ex | madre malata lancia un appello al Comune

Una madre malata, dopo aver vissuto per dieci anni in una casa popolare, ha restituito le chiavi all’Ater di ottobre 2025, poiché la legge regionale dell’Abruzzo del 2019 le ha revocato il diritto. La decisione arriva a causa della condanna del compagno, da cui ora è separata. La donna ha quindi rivolto un appello al Comune per trovare una soluzione.

Ha riconsegnato la casa a ottobre 2025, ma non ha trovato un altro posto dove stare con le figlie (una, minore, è titolare di 104). Ora, senza titolo, è rientrata nell’abitazione: "Non sapevo dove andare", racconta. I vicini raccolgono le firme e il suo legale chiede un incontro al Comune: "Troviamo una soluzione" Questo perché Maria, la donna di cui parliamo, è una paziente oncologica invalida al 100% in cura dal 2021 e cioè da quando di anni ne aveva 32: oggi affronta la chemioterapia e ha già subito degli interventi. Quella casa però non è arrivata perché, continua il legale, “l’assegnazione dei punteggi nelle graduatorie viene fatta anche sulla base del livello di autosufficienza”. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

