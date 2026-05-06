Nico Gonzalez ritorna alla Juve? Deciderà Spalletti Ecco come sta andando la sua stagione con la maglia dell’Atletico Madrid

Nico Gonzalez sta attualmente giocando con l’Atletico Madrid e la sua stagione sta progredendo con diverse presenze e prestazioni. La possibilità di un suo ritorno alla Juventus è stata menzionata come ipotesi per il prossimo mercato estivo, anche se la decisione finale spetta all’allenatore della squadra. Al momento, non ci sono annunci ufficiali riguardo a un trasferimento imminente o a decisioni definitive sulla sua futura destinazione.

di Francesco Spagnolo Nico Gonzalez potrebbe ritornare alla Juve in estate. Su di lui deciderà Spalletti. Intanto andiamo a scoprire i suoi numeri con l’Atletico Madrid. Il calciomercato estivo si preannuncia rovente, e uno dei nomi pronti a infiammare le trattative è quello di Nico Gonzalez. L’esterno argentino, attualmente in forza all’Atletico Madrid di Diego Simeone, è finito nuovamente sotto i riflettori della Continassa. La Juventus, alla ricerca di profili dinamici e capaci di saltare l’uomo, sta valutando attentamente se riportare a Torino il talento classe ’98, analizzando nel dettaglio quanto fatto vedere in Spagna in questa stagione.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Nico Gonzalez ritorna alla Juve? Deciderà Spalletti. Ecco come sta andando la sua stagione con la maglia dell’Atletico Madrid Notizie correlate Leggi anche: Nico Gonzalez, il futuro dell’argentino si deciderà a breve. La Juve attende l’Atletico Madrid. La posizione del Colchoneros Leggi anche: Nico Gonzalez, futuro alla Juve? l’infortunio riapre la trattativa con l’Atletico Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Nico Gonzalez torna alla Juventus: non scatta l'obbligo di riscatto dell'Atletico, il punto della situazione; Nico Gonzalez torna alla Juventus? Matteo Moretto svela i piani dell'Atletico Madrid; Nico Gonzalez, niente riscatto automatico: saltano i 32 milioni Juve. Ma non è finita…; Infortunio per Nico Gonzalez, salta la doppia sfida contro l'Arsenal: cosa cambia per il riscatto dalla Juventus. Nico Gonzalez, milioni alla Juve: l’Atletico Madrid di Simeone pensa già al riscattoL’Atletico Madrid ha scoperto nelle ultime settimane di avere 15 milioni di spettatori e tifosi in più: quelli della Juve che seguono con sempre maggior frequenza e attenzione le gare dei Colchoneros. tuttosport.com Nico Gonzalez, l’Atletico Madrid frena sui 32 milioni del riscatto dalla Juventus: tutti i nodi sul futuro dell’argentinoNico Gonzalez, l’Atletico Madrid frena sui 32 milioni del riscatto dalla Juventus: tutti i nodi sul futuro dell’argentino ... calcionews24.com Ritorno di fiamma all’orizzonte Il nome di Nico Gonzalez torna a scaldare il l calciomercato bianconero, dividendo i tifosi tra chi sogna il suo ritorno e chi guarda altrove. La parola passa a voi: promosso o bocciato Vi piacerebbe rivederlo con la maglia x.com Ritorno di fiamma all’orizzonte Il nome di Nico Gonzalez torna a scaldare il cuore del calciomercato bianconero, dividendo i tifosi tra chi sogna il suo ritorno e chi guarda altrove. Un giocatore che conosce bene l'ambiente e che potrebbe integrarsi perf - facebook.com facebook