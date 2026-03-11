Nico Gonzalez torna alla Juve? L’Atletico vuole trattare al ribasso e Spalletti ne va pazzo Le ultime

Nico Gonzalez potrebbe tornare alla Juventus, mentre l’Atletico Madrid sembra intenzionato a negoziare un prezzo più basso. Spalletti, allenatore della squadra torinese, ha mostrato entusiasmo per questa eventualità. La trattativa tra le parti è in corso, ma non sono stati ancora resi noti dettagli ufficiali o accordi definitivi. La situazione resta in evoluzione e si attendono aggiornamenti nelle prossime settimane.

Spalletti e Nico Gonzalez da incubo a risorsa Juve: ritorno, clausola e cifre. Come può finire con l'AtleticoI presupposti per i titoli di coda, considerando la clausola inserita ad agosto per il riscatto da parte dei Colchoneros, ci sono tutti: il riscatto dell'argentino verrà esercitato automaticamente se ...

Juve, Nico Gonzalez torna in estate? Spalletti ci pensa, la società rifletteLa situazione dell'argentino è ancora tutta da scrivere. L'Atletico Madrid ha preso Nico Gonzalez con la formula del prestito oneroso a un milione di euro, inserendo un diritto di riscatto che può ...