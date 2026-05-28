Neymar rischia di saltare l'esordio ai Mondiali 2026 per un infortunio al polpaccio | Brasile in apprensione

Neymar ha subito una lesione al polpaccio e rischia uno stop di almeno due o tre settimane. La nazionale brasiliana teme di perdere il giocatore per l’esordio ai Mondiali 2026 contro il Marocco. Le condizioni dell’attaccante saranno valutate nelle prossime ore. Nessuna comunicazione ufficiale sui tempi di recupero, ma la preoccupazione cresce in vista della prima partita del torneo.

Lesione al polpaccio per Neymar, che rischia uno stop di almeno due o tre settimane. La Seleção teme di perdere il suo leader per l’esordio ai Mondiali 2026 contro il Marocco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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