Neymar infortunato a meno di un mese dal debutto ai Mondiali | rischia di non giocare all'esordio
Neymar ha subito un infortunio al polpaccio destro durante la partita contro il Coritiba, a meno di un mese dall'inizio dei Mondiali. La sua presenza nella prima gara del torneo è difficile da confermare, anche se il giocatore spera di poter essere in campo contro il Marocco. Le autorità mediche stanno monitorando attentamente le condizioni del calciatore, che potrebbe dover saltare anche le prime partite del torneo. La squadra attende aggiornamenti sul suo stato di salute.
La presenza di Neymar nella prima partita dei Mondiali è in forte dubbio dopo l'infortunio al polpaccio destro accusato contro il Coritiba: spera di poter scendere in campo contro il Marocco. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Come Neymar si è infortunato lo stesso giorno in cui Ancelotti lo ha convocato per il Mondiale.
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