Neymar infortunato a meno di un mese dal debutto ai Mondiali | rischia di non giocare all'esordio

Neymar ha subito un infortunio al polpaccio destro durante la partita contro il Coritiba, a meno di un mese dall'inizio dei Mondiali. La sua presenza nella prima gara del torneo è difficile da confermare, anche se il giocatore spera di poter essere in campo contro il Marocco. Le autorità mediche stanno monitorando attentamente le condizioni del calciatore, che potrebbe dover saltare anche le prime partite del torneo. La squadra attende aggiornamenti sul suo stato di salute.

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