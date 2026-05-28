Neymar problema al polpaccio | salta l' esordio al Mondiale?

Neymar ha subito un problema al polpaccio che potrebbe impedirgli di partecipare all'esordio al prossimo Mondiale. Dopo un anno di attese per la convocazione, il giocatore potrebbe rimanere fuori dalla prima partita della competizione. La condizione fisica di Neymar è attualmente sotto osservazione, senza comunicazioni ufficiali sulla sua disponibilità. La sua presenza nella rosa definitiva è ancora incerta, e si attendono aggiornamenti nei prossimi giorni.

Roma, 28 maggio 2026 – Un intero anno a rincorrere la convocazione per il prossimo Mondiale, ma per Neymar, forse, non è ancora arrivato il momento di vestire nuovamente la maglia del Brasile. L'attaccante del Santos, infatti, è fermo ai box per una lesione muscolare di secondo grado al polpaccio sinistro. Tradotto: 23 settimane di stop. Non ci sarà quindi per le amichevoli della Seleção contro Panama (che si giocherà al Maracana domenica 31 maggio) e contro l'Egitto, in programma per il 6 giugno a Cleveland, l'ultima prova generale prima dell'inizio della competizione. Non solo: è a serio rischio anche la presenza nel primo match ufficiale del Brasile, contro il Marocco, che si giocherà il 13 giugno al MetLife Stadium. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Neymar BREAKS DOWN And Announces He Will MISS The World Cup After A New Injury

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