Nuovo infortunio per Neymar allarme nella Seleçao brasiliana

Neymar ha subito un nuovo infortunio, questa volta con un edema al polpaccio diagnosticato dopo la convocazione in nazionale. Il giocatore, che ha già avuto problemi fisici recenti, si trova nuovamente infortunato e non è disponibile per le prossime partite della Seleçao brasiliana. La società medica sta monitorando attentamente le condizioni del calciatore, che dovrà seguire un percorso di recupero prima di rientrare in campo. La squadra si prepara senza il suo attaccante più esperto.

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Il fantasista brasiliano Neymar continua ad accusare colpi: al giocatore è stato diagnosticato un edema al polpaccio, pochi giorni dopo essere stato convocato in nazionale. Salterà le ultime partite con il Santos e rientrerà a fine mese per recuperare meglio dall’infortunio, in vista del Mondiale. Ancelotti è ottimista sui tempi di recupero di O’Ney, tuttavia il problema fisico potrebbe compromettere le sue prestazioni nel torneo. Neymar di nuovo infortunato. Per il calciatore brasiliano questo non è il primo infortunio dell’anno: a settembre ha avuto un infortunio alla coscia, che lo ha costretto a uno stop di 43 giorni, successivamente ha subito un infortunio al ginocchio, con conseguente operazione. 🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - Nuovo infortunio per Neymar, allarme nella Seleçao brasiliana ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video NUOVO INFORTUNIO E RISCHIO MONDIALE PER NEYMAR…MA COSA CÈ SOTTO Sullo stesso argomento Leggi anche: Neymar convocato dal Brasile per i Mondiali 2026: lacrime e commozione per il ritorno con la Seleção Infortunio Alcaraz, scatta il nuovo allarme: “Piuttosto preoccupante”Carlos Alcaraz si è fermato a Barcellona per un’infiammazione della guaina tendinea del polso, una tenosinovite che ha subito fatto scattare... Neymar, l’incubo dopo la gioia per la convocazione: L’infortunio preoccupa. Brasile in ansia, i Mondiali sono viciniCori, applausi, esultanze da stadio, gente in piazza per festeggiare: la convocazione di Neymar jr con il Brasile per i Mondiali in programma a giugno ha riportato tantissimo entusiasmo nel paese suda ... ilfattoquotidiano.it Brasile, Ancelotti alle prese con il primo caso: Neymar è infortunato, la rivelazione del Santos e le pressioniBrasile, Ancelotti alle prese con il primo caso: Neymar è infortunato, la rivelazione del Santos e le pressioni ... sport.virgilio.it