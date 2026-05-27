Micron Technology ha registrato un aumento del 19% nel valore delle sue azioni al Nasdaq, portando la sua capitalizzazione di mercato oltre il trilione di dollari. Si tratta di un’altra azienda del settore dei semiconduttori a entrare nel club delle società da mille miliardi. La crescita dei prezzi delle azioni è stata collegata alla forte domanda di chip, alimentata dall’espansione dell’intelligenza artificiale e dei data center.

La classifica delle società da 1 trilione di dollari si arricchisce della presenza di un altra big dei semiconduttori, settore che sta scontando una fortissima crescita, grazie all’intelligenza artificiale ed alla fortissima domanda di chip per lo sviluppo dei data center. Si tratta di Micron Technology, che ieri ha varcato per la prima volta la soglia simbolica dei mille miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato registrando un balzo del 19% e consentendo all’indice Nasdaq 100 di sfondare la soglia dei 30.000 punti. L’onda lunga ha coinvolto l’intero comparto chip, con Marvell Technology, ON Semiconductor, AMD, Lam Research, Intel e Qualcomm che si sono attestati fra i migliori della giornata, consentendo al Philadelphia Semiconductor Index di guadagnare il 5,5%. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Micron Technology nel club dei mille miliardi: balzo del 19% al Nasdaq

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