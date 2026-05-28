Newcleo, startup specializzata in reattori nucleari modulari, si prepara a quotarsi sul Nasdaq. La società, fondata dal fisico e manager Stefano Buono, ha tra i soci anche Exor. La società è impegnata in una corsa contro il tempo per completare la propria offerta e affrontare la concorrenza nel settore. La quotazione rappresenta un passo importante per la startup, che punta a finanziare lo sviluppo dei propri progetti tecnologici.

Newcleo, la società che vuole realizzare i reattori modulari nucleari, va alla conquista del Nasdaq. Ma la startup del fisico e manager Stefano Buono è in corsa contro il tempo nei confronti dei propri concorrenti e soprattutto delle proprie finanze. Intanto la politica europea, che ha appoggiato l’azienda mirata a usare come combustibile atomico le scorie delle centrali nucleari francesi e britanniche, non apprezza la mossa che privileg ia Wall Street, i rapporti con l’ Ai Usa e con la Casa Bianca. L’annuncio della quotazione di Newcleo al Nasdaq tramite la fusione inversa ( reverse merger ) con la Spac NewHold Investment Corp III ( Nhic ), le cui azioni sono già scambiate al listino hi-tech di New York, è un momento di rottura per la società italo-francese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Newcleo, dietro lo sbarco a Wall Street la corsa contro il tempo della startup dei mini reattori che ha tra i soci Exor

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