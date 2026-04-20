Lo staff che lo esclude nei momenti più delicati le crisi nervose e i post fuori controllo | il retroscena su Trump del Wall Street Journal
Un articolo del Wall Street Journal descrive alcune dinamiche all’interno dello staff di un ex presidente, evidenziando momenti di isolamento durante periodi delicati, crisi di rabbia e comportamenti impulsivi. Secondo quanto riportato, il leader ha rivolto insulti e inviato messaggi improvvisati, mostrando esplosioni di ira e urla rivolte ai collaboratori. La sua attenzione si sarebbe concentrata maggiormente sulla costruzione di una sala da ballo nella residenza ufficiale e sulla raccolta fondi, piuttosto che sulla gestione delle tensioni internazionali in Medio Oriente.
Offese e messaggi improvvisati pubblicati a ruota libera, esplosioni di rabbia, urla contro i collaboratori e un interesse maggiore per la costruzione per la sala da ballo nella West Wing e la sua raccolta fondi rispetto alla crisi internazionale in Medio Oriente. Il Wall Street Journal pubblica un ritratto impietoso del Capo della Casa Bianca, sempre più incontrollabile e intrappolato in un conflitto di cui, al momento, non si intravede la fine. Pur mostrandosi spavaldo e aggressivo, riporta il quotidiano finanziario, è stato allontanato dalla stanza dei bottoni nei momenti più delicati del conflitto in corso, visto che i suoi collaboratori temevano che il suo stile e la sua impazienza avrebbe complicato un’operazione già delicata, quella per le forze armate di mettere per la prima volta piede in Iran dalla crisi degli ostaggi.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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