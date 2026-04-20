Un articolo del Wall Street Journal descrive alcune dinamiche all’interno dello staff di un ex presidente, evidenziando momenti di isolamento durante periodi delicati, crisi di rabbia e comportamenti impulsivi. Secondo quanto riportato, il leader ha rivolto insulti e inviato messaggi improvvisati, mostrando esplosioni di ira e urla rivolte ai collaboratori. La sua attenzione si sarebbe concentrata maggiormente sulla costruzione di una sala da ballo nella residenza ufficiale e sulla raccolta fondi, piuttosto che sulla gestione delle tensioni internazionali in Medio Oriente.

Offese e messaggi improvvisati pubblicati a ruota libera, esplosioni di rabbia, urla contro i collaboratori e un interesse maggiore per la costruzione per la sala da ballo nella West Wing e la sua raccolta fondi rispetto alla crisi internazionale in Medio Oriente. Il Wall Street Journal pubblica un ritratto impietoso del Capo della Casa Bianca, sempre più incontrollabile e intrappolato in un conflitto di cui, al momento, non si intravede la fine. Pur mostrandosi spavaldo e aggressivo, riporta il quotidiano finanziario, è stato allontanato dalla stanza dei bottoni nei momenti più delicati del conflitto in corso, visto che i suoi collaboratori temevano che il suo stile e la sua impazienza avrebbe complicato un’operazione già delicata, quella per le forze armate di mettere per la prima volta piede in Iran dalla crisi degli ostaggi.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Lo staff che lo esclude nei momenti più delicati, le crisi nervose e i post fuori controllo: il retroscena su Trump del Wall Street Journal

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