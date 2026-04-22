Patologia pleurica | oltre 100 specialisti ad Ancona da tutta Italia

ANCONA - Si è concluso presso il reparto di Pneumologia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche "PleurAncona", l’unico congresso in Italia interamente dedicato alla patologia pleurica, che ha visto la partecipazione di oltre 100 specialisti e specialiste provenienti da tutta la.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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