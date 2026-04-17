Specialisti urologi da tutta Italia a Pisa per il corso di Chirurgia robotica

Da pisatoday.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Pisa si è conclusa la seconda edizione di un corso di chirurgia urologica robotica avanzata presso il Centro multidisciplinare di Chirurgia robotica dell'Aoup. L'evento, intitolato

Si è appena conclusa, al Centro multidisciplinare di Chirurgia robotica dell'Aoup, la seconda edizione del corso di chirurgia urologica robotica avanzata dal titolo: 'A Trocar and a chair: chirurgia robotica anche quando sembra impossibile', coordinato da Giorgio Pomara, direttore dell'Unità.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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