netflix a riminiwelness

Il 29 e 30 maggio, Netflix parteciperà a RiminiWellness con due stand. La presenza include attività promozionali e incontri con il pubblico. La manifestazione si svolge nella località balneare e coinvolge diverse aziende del settore benessere e fitness. Non sono stati comunicati dettagli specifici sulle attività previste da Netflix o sui contenuti che presenterà. La partecipazione si inserisce nel calendario di eventi dedicati a salute, sport e lifestyle.

Roma, 28 mag. - (Adnkronos) - Il 29 e 30 maggio Netflix sarà presente a RiminiWellness con due appuntamenti imperdibili per annunciare novità e rilasciare nuovi contenuti dello show Physical Italia - da 100 a 1, la prima edizione italiana della competizione fisica senza precedenti prodotta da Endemol Shine Italy e in arrivo solo su Netflix. Alle attività in programma saranno presenti due dei concorrenti, l'ex rugbista e volto TV Alvise Rigo e il “signore degli anelli” Jury Chechi. Physical Italia – Da 100 a 1 è una competizione fisica senza precedenti in cui 100 concorrenti si sfidano in prove estreme che spingono al limite il loro corpo e la loro tenacia per dimostrare di essere i migliori. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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