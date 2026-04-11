Netflix ha lanciato Netflix Playground, una nuova applicazione rivolta ai bambini. La piattaforma offre giochi, film e serie TV specificamente pensati per i più piccoli. L’app è accessibile senza costi aggiuntivi e si integra con l’abbonamento principale di Netflix, permettendo ai genitori di controllare i contenuti disponibili. La novità mira a offrire un’esperienza più sicura e adatta ai bambini all’interno dell’ecosistema Netflix.

E sebbene la Rete offra accesso a una vasta gamma di contenuti, accade con molta frequenza che i bambini vengano esposti a materiali poco idonei alla loro età ed è proprio per questo motivo che Netflix ha lanciato una nuova soluzione: si chiama Netflix Playground ed è un'app per smartphone che prevede un catalogo di serie, film e giochi per i bambini. Come funziona Netflix Playground Ideale per essere usata a casa con il Wi-fi, funziona però altrettanto bene anche in viaggio perché è disponibile anche offline. La novità richiede il download dell'app Netflix Playground e l'accesso con le credenziali di un account Netflix attivo: suggerita per bambini fino a 8 anni, la piattaforma è inclusa senza costi aggiuntivi in tutti gli abbonamenti e non prevede pubblicità o acquisti in-app. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Netflix Playground, la nuova app di Netflix dedicata agli utenti più piccoli

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