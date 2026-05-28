Il primo ministro israeliano ha annunciato l’intenzione di estendere il controllo su Gaza fino al 70%. La dichiarazione è stata fatta durante un intervento pubblico e ha sollevato nuove tensioni tra le parti coinvolte. La frase completa e il contesto preciso dell’intervento non sono stati diffusi, ma le parole hanno subito attirato l’attenzione internazionale. Le reazioni e i possibili sviluppi sono ancora da chiarire.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato, nel corso di un intervento in ebraico durante una conferenza organizzata dalla Ein Prat Leadership, di aver dato indicazioni alle Forze di Difesa Israeliane per arrivare a un maggiore controllo della Striscia di Gaza, fino a circa il 70% del territorio. Secondo quanto riportato da un filmato dell’evento diffuso dal canale televisivo Channel 12, Netanyahu ha affermato: “Al momento controlliamo pienamente il 60% della Striscia di Gaza. la mia direttiva è di arrivare al 70%”. Nel corso dell’incontro, a seguito dell’intervento di un partecipante che ha auspicato un controllo totale... 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Netanyahu: “Obiettivo estendere il controllo su Gaza fino al 70%”. Dichiarazioni che alimentano nuove tensioni internazionali

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Netanyahu Informs Trump He Will Receive Israel Prize for Unique Contribution to the Jewish People

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