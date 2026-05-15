Netanyahu rivendica che Israele è ben oltre la linea del cessate il fuoco nel controllo di Gaza
Il primo ministro israeliano ha dichiarato che Israele controlla attualmente circa il 60% di Gaza e ha affermato che in futuro si vedrà se questa percentuale cambierà. La sua dichiarazione si inserisce nel contesto delle operazioni militari in corso e delle discussioni sulle aree sotto il controllo israeliano nella regione. Non sono stati forniti dettagli su come verranno definite le future azioni o modifiche alle attuali quote di controllo. La situazione nel territorio rimane complessa e in evoluzione.
In sostanza, in otto mesi Israele ha rosicchiato circa l’11% del territorio della Striscia di Gaza, ampliandosi oltre la cosiddetta Linea Gialla che avrebbe dovuto sancire il perimetro definitivo di controllo fino al dibattito sulla Fase 2, che dovrebbe prevedere il disarmo di Hamas e al contempo il totale ritiro dell’Israel Defense Force dai territori palestinesi oggetto della guerra del 2023-2025. Prospettiva, questa, che appare oltremodo remota. Netanyahu ha incassato il sostanziale appoggio del Board of Peace, l’organo di monitoraggio del cessate il fuoco presieduto dal presidente Usa Donald Trump, il cui segretario generale Nikolaj Mladenov ha sostanzialmente lasciato intendere che il disarmo di Hamas dovrebbe precedere temporalmente il ritiro dell’Idf. 🔗 Leggi su It.insideover.com
Discorso di Netanyahu alla nazione: ottavo giorno di guerra con l'Iran
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