Netanyahu rivendica che Israele è ben oltre la linea del cessate il fuoco nel controllo di Gaza

Il primo ministro israeliano ha dichiarato che Israele controlla attualmente circa il 60% di Gaza e ha affermato che in futuro si vedrà se questa percentuale cambierà. La sua dichiarazione si inserisce nel contesto delle operazioni militari in corso e delle discussioni sulle aree sotto il controllo israeliano nella regione. Non sono stati forniti dettagli su come verranno definite le future azioni o modifiche alle attuali quote di controllo. La situazione nel territorio rimane complessa e in evoluzione.

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