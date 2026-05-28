Nessuna pietà per i vecchi il nuovo lavoro di Flaminia P Mancinelli è un noir ambientato in Lomellina

Nessuna pietà per i vecchi è il nuovo lavoro di Flaminia P. Mancinelli. Veterana dell’autopubblicazione, ha iniziato nel 2013 con Anatomia di un amore, al quale ne sono seguiti molti altri: romanzi, memoir, thriller, gialli e noir. Flaminia è una scrittrice a cui raccontare la vita in tutte le sue declinazioni. In questo caso è un noir, un genere che lei ama perché le consente di entrare nelle emozioni dei personaggi, ampliando la possibilità di narrazione. La terza indagine di Giulia Magnani è ambientata in Lomellina. Tra i protagonisti vi è sicuramente la scighera, come chiamano la nebbia in Lombardia. Lei si insinua, lasciando umidità e freddo che solo un bel fuoco con un bicchiere di vino rosso possono dissipare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Nessuna pietà per i vecchi. Giulia Magnani nelle nebbie della Lomellina : il nuovo noir di Flaminia P. Mancinelli #noir #nebbia #mondine #lomellina #omicidi x.com

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