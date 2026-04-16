Arsenico e vecchi merletti il noir classico in scena al Cestello

Le sorelle Brewster aprono la loro antica dimora, pressi cimitero, a viandanti stanchi in cerca di pace. Le due temibili benefattrici sono le protagoniste di "Arsenico e vecchi merletti", il classico dell'umorismo noir scritto nel 1939 dal drammaturgo newyorkese Joseph Kesselring e reso celebre.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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